شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحصين.. استمرار تعليق سفر الأقل من 18 عاما إلى البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ«اليوم»، عن استمرار تعليق مغادرة المسافرين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى مملكة البحرين، وهي الفئة التي بدأت وزارة الصحة تطعيمها بجرعات لقاح «كوفيد-19»، منذ الأسبوع الماضي.

تحديثات رسمية

ولم تصدر أي تحديثات رسمية حول القرار المتعلق بسريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى مملكة البحرين والصادر في الخامس من شهر شوال، في حين ينتظر المسافرون بيان إمكانية السماح لهذه الفئة بالمغادرة باعتماد الجرعة الأولى لهم أو اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح.

وكشفت الجولات الميدانية لـ«اليوم» على جسر الملك فهد خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع البدء في إعطاء الجرعة الثانية للمواطنين السعوديين، عن عدم زيادة حركة السفر على هذا المنفذ بالرغم من إكمال آلاف الأفراد خلال العشرة أيام الماضية لجرعات اللقاح التي تتيح لهم السفر.

حركة طبيعية

وشهدت منطقة إنهاء إجراءات المسافرين على الجسر خلال الإجازة الأسبوعية حركة أقل من الطبيعية دون أي ارتفاع في أعداد المسافرين في ظل تحديث إجراءات الجهات الصحية بمملكة البحرين وعودة الأنشطة لطبيعتها مع الالتزام بالاشتراطات الصادرة لهذه العودة.

وكان جسر الملك فهد قد شهد بالأسبوع الأول من رفع قيود السفر، عبور 82 ألف مسافر، من بينهم مغادرة 20 ألف مواطن سعودي إلى مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

إنهاء الإجراءات

وأكدت جوازات المنطقة الشرقية إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين بكل يسر وسهولة منذ قرار رفع قيود السفر وفق الأنظمة والاشتراطات الاحترازية للمغادرين والقادمين إلى المملكة بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

شروط السفرونص القرار الأخير الصادر بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى مملكة البحرين، أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا «محصّنًا، أو أكمل جرعات اللقاح، أو محصّنا متعافياً»، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة، ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، مشددا المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.