شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات احترازية تغلق 38 منشأة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11.138 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 38 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تحرير 543 مخالفة.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي، 2033 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، داعية إلى أهمية تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار الجائحة، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.