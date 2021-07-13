شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 600 ألف رأس ماشية الأسبوعين القادمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 600000 رأس غنم، و7000 جمل، و7000 رأس من الأبقار، ومن المتوقع وصول ما يقارب 600 ألف رأس خلال الأسبوعين القادمين.

وبلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، 19000 رأس من الماشية حتى حينه، جاء ذلك خلال تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

واطلع الغامدي على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، حيث زار مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد أيضًا صحة الإنسان.

وأوضح الغامدي أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، لافتًا إلى أن مجموع العينات التي تم سحبها حتى الآن 6810 عينات من بداية الموسم، متوقعًا فحص أكثر من 20 ألف عينة خلال موسم حج هذا العام.