شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 600 ألف رأس ماشية الأسبوعين القادمين والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، 19000 رأس من الماشية حتى حينه، جاء ذلك خلال تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
واطلع الغامدي على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، حيث زار مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد أيضًا صحة الإنسان.
وأوضح الغامدي أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، لافتًا إلى أن مجموع العينات التي تم سحبها حتى الآن 6810 عينات من بداية الموسم، متوقعًا فحص أكثر من 20 ألف عينة خلال موسم حج هذا العام.