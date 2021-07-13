شكرا لقرائتكم خبر عن 245 نجفة مقاومة للزلازل تزين المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها ٢٤٥ قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام، هي: «الدور الأرضي في مبنى الطواف ١١٤ قطعة، و8 قطع للدور الأول، و١٢٨ قطعة الدور الأول ميزانين».

وتتميز الثريات بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، وتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري للمسجد الحرام، والمصنوعة من الإستانلس ستيل والمطلية بالذهب، ويبلغ سمكها ٢ ميكرون، وتزن الثريا الواحدة ٢٨٠ كيلوجرامًا، مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي ٢.٣٨م، وبارتفاع يصل حتى ٣٦٠٠م ويختلف تبعًا للطوابق، وقياسات التناسب لكل مبنى، كما يتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع «دوبلكس» المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية؛ لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى ١٥٢ كم/ ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية - لا سمح الله - طبقًا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في هذا المجال، ووفقًا لنظام كود البناء السعودي.