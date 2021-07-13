شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد جاهزية «تخصصي المدينة» لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، الذي شهد إطلاق المرحلة التشغيلية الثالثة للمستشفى.

وتجوَّل سموه داخل المستشفى واطلع على آخر التجهيزات الطبية والعلاجية المتخصصة مع بدء المستشفى العمل بالمرحلة التشغيلية الثالثة، مُستمعا لشرح وافٍ من مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة د. نزار الخليفة، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من التشغيل، والتي تتضمن جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، ووحدة العلاج الكيميائي، والصيدلية المركزية، وكذلك استعدادات المستشفى لموسم الحج للعام الحالي، ومُساهمته ضمن المنظومة الصحية بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد أمير المدينة المنورة بالعمل الدءوب لجميع منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة بمُختلف تخصصاتهم، نظير الجهود والأعمال الموفقة، لوصول المستشفى لتقديم كافة خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين، منوها بالإضافة النوعية للمستشفى، لتقديم أفضل وأجود خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأوضح د. الخليفة، أنه سيتم مستقبلا إضافة خدمات تخصصية إضافية حسب حاجة المنطقة وسكانها، برعاية طبية وخدمات نموذجية في مجال الطب والرعاية الصحية، لافتا إلى أن المستشفى أنهى كافة الاستعدادات المتعلقة بتطبيق الخطة الطبية والصحية لموسم الحج الحالي 1442هـ، لتقديم الخدمة النموذجية لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.