شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 3600 مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة الخدمات جهودها الرقابية لمكافحة البعوض وآفات الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال الجولات الميدانية للإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة.

وكثفت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بالأمانة أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة، بواسطة توزيع عدد من المصائد المختلفة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وجرى رصد واستكشاف ورشُّ عدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة شملت أكثر من 16 ألف حاوية نفايات، و28 موقعًا لتجمُّع المياه، وأكثر من 1600 مبنى تحت الإنشاء، وتوزيع 1500 مصيدة، و40 كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 5000 لتر.

وشملت الأعمال في نطاق المشاعر المقدسة تعقيم 3600 مجمع لدورات المياه، و130 مخزنًا أرضيًا، ورش 670 مخيمًا، و18 مقرًا للدوائر الحكومية، كما جرى توزيع أكثر من 800 مصيدة، و30 كجم من الطعوم الجاذبة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 1200 لتر.

وتباشر فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للإصحاح البيئي استعدادًا لموسم حج 1442هـ، بواسطة عدد من الفنيين والمشرفين والعمالة المدربة المتخصصة في مجال الصحة العامة؛ لتوفير بيئة صحية آمنة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان.