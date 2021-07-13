شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم «42» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك خلال تفقده المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، في وقت سوف يتم فيه ولأول مرة تسخير التقنية لخدمة الحجيج طيلة رحلتهم الإيمانية.

فرز وتفتيش

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير المنطقة ويقع على مساحة مليون و600 ألف م2 وتم تدعيمه بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش، وبوابة رقمية موحدة تسهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليص مدة انتظار القادمين لمكة المكرمة في المواسم وأوقات الذروة من 45 دقيقة إلى 7 دقائق، مع زيادة مسارات عبور المركبات إلى 16 مسارا بعد أن كانت 6 مسارات، وتم تخصيص مسارات منها للحافلات ومركبات النقل والشاحنات، وأخرى للطوارئ، كما يحوي المركز مكاتب إدارية، ومسجدا، ومركزا للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الأمنية والحكومية.

تحسين الصورة

وافتتح مشروع مركز الترحيب والاستقبال بالزايدي بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ويستهدف تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة وتقليص وقت انتظار الحافلات التي تقلهم، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، ويحوي المركز مواقف تتسع لأكثر من 8 آلاف مركبة وبوابات دخول وخروج، ويضم أيضا منطقة فرز للسيارات ومرافق عامة ومكاتب للجهات ذات العلاقة، ويقدم المركز خدمات الضيافة ونقل الأمتعة للمشاعر المقدسة وتفويج الحجاج أصحاب الأعذار الشرعية إلى الحرم لأداء طواف القدوم أو لمشعر منى، كما يقدم خدمات إصدار بطاقة الحج الذكية وقراءة تصاريح الحج آليا بواسطة أجهزة قارئة.

منع التكدس

وتفقد جاهزية المواقع في مشعري عرفات ومنى، وزار سموه نموذجا للمخيمات واستمع إلى شرح عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، كما اطلع على الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يجري في مقرات السكن فرز بصري وحراري عند الدخول للسكن والذي لن يزيد العدد في كل موقع على 4 أشخاص، إضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم للمواقع وتوزيع الكمامات والمعقمات على الحجيج، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف وتطبيق آلية المرشد الصحي «القائد الصحي» طيلة فترة تواجد الحاج في المشاعر وخلال تنقلاته، لضمان تطبيق السلوكيات والإجراءات الوقائية بهدف المحافظة على سلامة القادمين لأداء فريضة الحج.

جودة وسلامة

ومن المقرر توفير وجبات مسبقة التحضير لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، وفي هذا الصدد تم تجهيز أكثر من مليون وجبة لموسم حج هذا العام، وقد روعي في تحضيرها أعلى درجات الجودة والسلامة وتطبيق المعايير المعتمدة، ويتم إنتاجها وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتراعي في ذات الوقت الاحتياج الغذائي للحجاج.

برنامج ذكي

واطلع أمير مكة على آلية النقل حيث تم تجهيز 3000 حافلة لنقل ضيوف الرحمن، وستنقل كل حافلة 20 حاجا تطبيقا للتباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية، وسوف يتم توزيع الحافلات على أربعة مسارات وفق ألوان محددة هي الأحمر، الأخضر، الأصفر والأزرق، ويرتبط كل مسار بموقع سكن الحاج، وفي جانب التفويج وإدارة الحشوة سوف يتم ذلك باستخدام برنامج ذكي تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض.