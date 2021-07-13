شكرا لقرائتكم خبر عن 61 ألف طلب تسجيل إلكتروني بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت جامعة الملك فيصل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا الأربعاء الماضي، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلبة المتقدمين الجدد على نظامي البكالوريوس والدبلوم «انتظام».

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. محمد الفريدان أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من 61239 طلبًا إلكترونيًا بنجاح، وتم إلكترونيًا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة 100%، 691 طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من 95%، 6549 طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من 90%، 19812 طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

وبيّن د. الفريدان أن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول حددت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية «الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية»، من الأحد حتى الأربعاء 1-4 /12 /1442هـ، الموافق 11-14/ 7 / 2021م، وسيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وأشار إلى أن الجامعة ستعلن "بإذن الله تعالى" عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين يوم السبت 21-12-1442هـ الموافق 31-7-2021م، داعيًا إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.