شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة للتوزيع.. 10 كجم للأسر الصغيرة والأضحية كاملة للكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، عن آلية استقبال وتوزيع الأضاحي، ضمن برنامج العام الجاري 1442هـ، موضحةً أنها تتبع آلية توزيع مختلفة ومجدولة، حسب الأسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفق الحاجة، وعدد أفراد الأسرة، كالتالي: من 1- 6 أفراد «أسرة صغيرة»، تستحق 10 كيلو جرامات، و7 أفراد فأكثر «أسرة متوسطة»، تستحق 20 كيلو جرامًا، أما 11 فردًا فأكثر «أسرة كبيرة»، فتستحق الأضحية كاملة.

سلامة الأضاحي

وقالت الجمعية، في مؤتمرها الصحفي: إنها تتخذ طرق الذبح والتجفيف والتقطيع والتخزين الصحيحة والسليمة، ثم توزع بعضًا منها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجزء من الأضاحي يُعبأ في كراتين مسحوبة الهواء لضمان سلامة الأضحية وتوزيعها في أيام التشريق على بقية الأسر المستفيدة، ويتم التواصل وإبلاغ المضحي بذبح أضحيته للتحلل.

محاور رئيسية

وأشارت إلى العمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في منافذ استقبال وتوزيع الأضاحي بالمنطقة الشرقية، وآلية استقبال الأضاحي في ظل التباعد الاجتماعي، ومستجدات برنامج الأضاحي الإلكتروني، وذلك للأسر الأشد احتياجًا تحت وسم «بقيت كلها للفقير»، وبرعاية الأمين العام لجمعية البر الخيرية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان.

أنواع الأضاحي

واستعرض العفيصان خلال المؤتمر أنواع الأضاحي المتوفرة، وهي: «النعيمي، والسواكني»، والأسعار المختلفة وفق كل نوع، وعدد الأضاحي المحجوزة، وكم المتبقي منها على مدى أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفًا: «تستقبل فروع الجمعية في يوم عيد الأضحى المبارك وخلال أيام التشريق، أجزاء الأضحية من الأسر المضحية من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة مساءً».

فحص وفرز

وفي حال استقبال أجزاء الأضحية من الأسر الخارجية تُعرض الأضحية على أطباء بيطريين متطوعين لفحصها، والتأكد من سلامتها، ثم يتم فرزها وتوزيعها على المستفيدين من قِبل الفريق التطوعي مع الإشراف على وقاية وصحة الجميع.

حفظ للكرامة

ويستهدف برنامج الأضاحي التيسير على المضحي في تأدية الشعيرة، بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة الرسمية، وضمان وصول الأضاحي لمستحقيها في الوقت الشرعي بشكل آمن، يتوافق مع الإجراءات الوقائية في ظل جائحة «كورونا»، إضافة للمساهمة في حفظ كرامة المستفيد، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء العيني للمستحق للأضحية، والتنسيق والتكامل في تنفيذ البرنامج الموحد بين فروع الجمعية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

الأسر المستفيدة

يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج في العام الماضي بلغ 4800 أسرة، مستهلكة 75 طنًا من اللحوم، يكون توزيعها وفق أولوية واحتياج الأسرة.