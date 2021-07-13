تعليم الحدود الشمالية يتسلم المقررات الدراسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عددًا من دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443، وتخزينها وحفظها في المستودعات المركزية للإدارة، تمهيدًا لترحيلها وتوزيعها على المدارس.

تعليم الحدود الشمالية يبدأ الاستعداد للموسم الجديد:

وأكد مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عملت على إعداد آلية مجدولة زمنياً.

وتتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، بهدف ضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها، الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس بالمكاتب للبنين والبنات.

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