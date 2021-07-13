السعودية | السعودية: إتمام كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن هذا العام

شكرا لقرائتكم السعودية: إتمام كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الدكتور عمرو بن رضا المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات الحجاج والمعتمرين في تصريح صحافي لـ"العربية.نت"، أن الوزارة انهت كامل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية بالتنسيق مع كافة شركات تقديم الخدمة المعتمدة لحج هذا العام، حيث حرصت أثناء وضعها للخطط التنفيذية على إرشاد وتفويج الحجاج بشكل مجموعات مجدولة في كامل رحلة الحج، وبواقع 20 حاجًا لكل وحدة حركة، وحسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة، وذلك بهدف التأكد من اتباع الضوابط والبروتوكلات الصحية والتنظيمية وعدم تجاوز الطاقة التشغيلية المحددة لأي موقع.

وأضاف المداح: "جندت الوزارة أكثر من 25 ألف من الموظفين والمشرفين والعمال من منسوبي الوزارة ومنسوبي شركات تقديم الخدمة لتنفيذ خطة الوزارة الاستثنائية لموسم حج 1442هـ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لحجاج بيت الله الحرام".

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نقلة نوعية في الخدمات

وأضاف المداح: "تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات التي سينعم بها ضيوف الرحمن، ومنها مشروع تقديم الوجبات مسبقة التحضير، ومنصة وبطاقة الحج الذكي (شعائر)، والنظام الإلكتروني لقياس جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها، ومركز مراقبة التفويج وإدارة الحشود، بالإضافة إلى تحليل جميع البيانات الواردة من كاميرات المراقبة وشبكة إنترنت الأشياء لدعم اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، ويمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

استقبال الحجاج

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442هـ باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.

كما دعت وزارة الحج والعمرة عموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، وذلك بدون حجز موعد مسبق، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي السياق ذاته؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و 8 من ذي الحجة في أربعة مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى المسجد الحرام بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعر المقدسة.