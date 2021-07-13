، لجنة الاحتراف تعقد اجتماعاً تشاورياً مع الأندية بشأن تعديلات اللائحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعها التشاوري بشأن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المعدلة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ومشاركة عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة جابر الجهني وأقيم عن طريق الاتصال المرئي، تعديلات اللائحة الجديدة، إضافة للرد على كافة الاستفسارات من ممثلي أندية دوري المحترفين، وكذلك الاستماع إلى ملاحظاتهم حول اللائحة.

وأكد المسحل حرص الاتحاد السعودي على الاستماع إلى كافة عناصر كرة القدم، لاسيما الأندية التي تعد شريكاً مهماً في مسيرة الاتحاد، مشيداً بالتعاون الدائم من جانب أندية المملكة من أجل إنجاح بطولات كرة القدم السعودية، ومؤكداً على حرص الاتحاد على الارتقاء بمنظومة كرة القدم.

من جانبه أكد جابر الجهني أن لجنة الاحتراف ستعمل على دراسة كافة المقترحات والملاحظات التي تلقتها والوقوف على مدى توافقها مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم والنظام الأساسي للاتحاد الدولي ولوائحه، وتحقيقها للمصلحة العامة بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية في مجال كرة القدم وجعلها أكثر تطوراً واستقراراً.