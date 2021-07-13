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محمد بن مسعود - الدمام - لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.
وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.
لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغارياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-12
لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.
وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:18 PM
لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.
وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.
، لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغاريا ،
المصدر : الخليج 365
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