محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى النيابة العامة نشر سناب وزارة الداخلية الرسمي أن شرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على شخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المحافظات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتفصيلاً، أفاد سناب الداخلية بأنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة. 13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 02:11 AM اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى النيابة العامة القبض على شخص أساء لأهالي إحدى المحافظات عبر وسائل التواصل القبض على شخص أساء لأهالي إحدى المحافظات عبر وسائل التواصل نشر سناب وزارة الداخلية الرسمي أن شرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على شخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المحافظات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتفصيلاً، أفاد سناب الداخلية بأنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القبض على شخص أساء لأهالي إحدى المحافظات عبر وسائل التواصل ،

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