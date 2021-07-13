شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. مواطن يعثر على عقرب بمنزله للمرة الخامسة: "ما بقى شي ما سويناه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عثر رجل الأعمال عبدالله حمود الرشيد، على عقرب داخل منزله، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها العقارب بالمنزل.

ونشر الرشيد صورة للعقرب بعد قتله، معلقا: "الله يحفظنا وياكم ومن نحب، خامس مرة نلاقي عقرب بحمام عيالي فوق الله يحفظهم ويحفظكم ويكفيهم ويكفيكم شر خلقه".

وأشار إلى أنه بحث عن طرق كثيرة للقضاء على تلك العقارب لكن دون جدوى، قائلا: "ما بقى شي ما سويناه، رشينا، وكسرنا، ولا تزال تطلع".