شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الكاتب تركي الحمد، من التعمق في أي خلاف مع المملكة، مؤكدًا أنها تشكل القوة الأكبر في الخليج.

وقال الحمد: "تشكل السعودية القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواء مساحة أو سكانا أو اقتصادا، وهذه حقيقة وليست رأيا".

وتابع: "خاصة في ظل حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد".

وأضاف: "بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تشكل أثرا في النهاية دون السعودية، وأي خلاف طاريء آني، يحجب عن النظر من أن المصلحة المشتركة البعيدة هي الأهم، من منظور استراتيجي وليس تكتيكي سريع الزوال".

واختتم: "خلاصة القول هي أن أي خلاف مع السعودية، يراد له أن يتعمق ليكون فراقا، هو في الخاتمة ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة".