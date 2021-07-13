«المرور» يتحرك ضد شاحنة تعرض المارة للخطر بسبب «الإضاءة الخلفية»

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن شاحنة تسير بلا إضاءة خلفية على أحد الطرق، جاء ذلك بعد تلقى «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بلاغًا بشأن الشاحنة التي تسير بلا «إضاءة خلفية»، مما يشكل خطرا على المارة، مؤكدًا رفع البلاغ إلى القسم المختص.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة».