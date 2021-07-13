وزراء ومسؤولون يتحدثون عن جهود السعودية لخدمة الحجاج.. غدًا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - تنطلق تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز (مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية)، ندوة، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا، التي سيفتتحها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، وبمشاركة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

تتضمن الندوة أوراق عمل متنوعة؛ حيث يتناول وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (دور وسائل الإعلام في توعية قاصدي الحرمين الشريفين وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).

ويتحدث وزير الحج المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عن (تيسير إجراءات الحجاج وتوفير الخدمات لهم)، ويستعرض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن حميد (الأثر الدعوي والتوجيهي لمنبري الحرمين الشريفين خلال موسم الحج).

ويقدم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ورقة عن (تنظيم الحشود وإدارة التفويج لتحقيق الأمن للحجيج)، ويتطرق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في ورقته إلى( الريادة في تحقيق الوفادة للقاصدين والابتكار في إيصال رسالة الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية).

وتبحث جهات سعودية (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. هيئة الإذاعة والتلفزيون.. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي/سدايا)، جهود المملكة في تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والحجاج خلال جائحة كورونا.

يتم ذلك على هامش ندوة، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا، بحسب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر.

وأوضح، حيدر، أن الندوة ستبث مباشرة عبر قناة الإخبارية ومنصة منارة الحرمين، مصحوبة بترجمة فورية إلى 10 لغات عالمية، لإيصال الفائدة والمعلومة إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم.