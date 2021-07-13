وكيل «الصحة»: نقترب من منطقة ١٨ ضد كورونا.. وننتبه للهجمات المرتدة

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إن السعودية استكملت مرحلة الاحتواء السريع لوفيات وحالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، عبر تغطية ٧٠٪ من البالغين بجرعة أولى من اللقاحات المضادة، مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة.

ووصف وكيل وزارة الصحة «الإعلان عن إعطاء 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا» بأنه رحلة الأميال الأخيرة، قائلًا: اقتربنا من منطقة ١٨، لكن ننتبه من الهجمات المرتدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة (عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر): ندخل مرحلة جديدة والاستراتيجية الأنجح عالميًّا «جرعة ثانية للجميع والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها».