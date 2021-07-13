تأهيل المعلمين في 8 تخصصات لسد الاحتياج

فيما يطالب آلاف الخريجين وزارة التعليم بطرح وظائف جديدة، تتجه الوزارة إلى سد العجز ومعالجة احتياج شاغلي الوظائف التعليمية من خلال تأهيل المعلمين عبر برامج تطويرية تستهدف معظم العاملين بالقطاع التعليمي في 8 مجالات، وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية والتعليمية لتسديد التخصصات والمراحل المتقاربة.

نواتج التعلم

ولفت نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، جميع مديري التعليم في المناطق والمحافظات، في سياق تعميم حديث، إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية لتحسین نواتج التعلم، سعيا لتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، بناء على قرار نائب وزير التعليم بشأن معالجة احتياج شاغلي الوظائف التعليمية وإمكانية تأهيل المعلمين بالبرامج التطويرية في الجوانب التربوية والتخصصية لتسديد التخصصات والمراحل المتقاربة.

خبرة ميدانية

وأضاف: هذه البرامج ستنطلق يوم الأحد الموافق 15/ 12/ 1442 للعام الدراسي 1442-1443، عبر مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتعليمية ولمعالجة وضع التخصصات والمراحل المتقاربة، محددا الإطار التنظيمي لمشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية بهدف الاطلاع والعمل بموجبه مـن حيث ترشيح المدربين المركزيين لنقل الخبرة للميدان.

المجالات والمستهدفون

1. مجال القيادة التربوية

مديرو المدارس والروضات ووكلاؤهم ومشرفو الإدارة المدرسية

مديرو التعليم ومساعدوهم ومديرو الإدارات والأقسام- مديرو المكاتب ومساعدوهم ورؤساء الأقسام بها - مشرفو العموم بجهاز الوزارة - مشرفو إدارات ومكاتب التعليم؟

2. المناهج وطرق التدريس والتخصصات التدريسية

- مشرفو ومعلمو الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، واللغة الإنجليزية، والطفولة المبكرة، والموهوبون، والتربية الفنية، والحاسب، والجودة وقياس الأداء.

3. التعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم

-جميع شاغلي الوظائف التعليمية

4. التربية الخاصة

-مشرفو ومعلمو التربية الخاصة

5. الصحة النفسية والاجتماعية

-مشرفو الخدمات الإرشادية والنشاط الطلابي والأمن والسلامة

6. التربية البدنية والدفاع عن النفس

- جميع شاغلي الوظائف التعليمية وكل من له علاقة بإدارة البرامج الرياضية المدرسية

7. التثقيف المهني

-جميع شاغلي الوظائف التعليمية

8. التدريب المركزي على المناهج الجديدة

-المدربون المركزيون المرشحون للتدرب على المناهج الجديدة