محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة مدينتنا بلا نفايات 

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط رئيس لجنة تطوير المحافظة مساء يوم الاثنين المباردة الخلاقة "مدينتا بلا نفايات" الهادفة لرفع الحس التوعوي لدى المجتمع تجاه النظافة العامة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين المشهد الحضري في المحافظة وذلك بمنتجع "جولدن دوم"، وفور وصول سعادة المحافظ افتتح على هامش تدشين المبادرة مزرعة الفراولة المقامة بالمنتجع.

ثم قام يرافقه مدراء الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس تطوير المحافظة بجولة عامة على المنتجع ، وصولا إلى المعرض الذي يترجم الخطوات العملية لمبادرة "مدينتنا بلا نفايات"، وشاهد والحضور النماذج المعدة للتوزيع خلال الحملة التوعوية من سلال مهملات خاصة بالسيارات مصممة بطريقة مبتكرة لتكون أداة ورسالة في آن واحد وكذلك منشورات ومطويات ومطبوعات توعوية تترجم أهمية النظافة وتحث أفراد المجتمع كبارًا وصغارًا على عدم رمي المهملات في الطرقات، كما شاهد سعادة المحافظ والحضور عرضًا مسرحيًا شارك به عدد من الأطفال الموهوبات بتقديم أعمال مسرحية توعوية تحث على حماية البيئة ونشر قيمة النظافة.

كما اشتمل العرض المسرحي على العديد من الفقرات الهادفة والمشوقة لإبراز المبادرة عن طريق عنصر الجذب المسرحي الإيحائي بما يحقق الهدف من المبادرة.

وفي ختام الفعالية أكدت عضو الفريق القائم على المبادرة والمتحدثة باسم فريق العمل الدكتورة أمل بنت حسين بن مشيط بأن هذه المبادرة هي القاعدة التي ستنطلق منها عدة مبادرات لتحسين المشهد الحضري في خميس مشيط ، وأعربت عن شكرها لسعادة المحافظ الذي رعى ودعم المبادرة وكذلك فريق العمل الذي قام على إخراج المبادرة للنور وأشادت برجال الأعمال الذين دعموا المبادرة ماديا، وأعربت عن شكرها لمنتجع قولدن دوم الذي احتضن تدشين المبادرة.