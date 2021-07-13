قطار الحرمين: ‏إعادة تشغيل محطة ⁧‫جدة‬⁩ المركزية غدا

أعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني SSTPC، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من غد الثلاثاء. وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، على جاهزية المحطة لعودة الرحلات وخدمة المسافرين.



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