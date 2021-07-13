، العراق.. ارتفاع حصيلة حريق مركز عزل كورونا بالناصرية إلى 36 قتيلاً ،

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ذكرت وسائل إعلام عراقية أن حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية قد ارتفع إلى 30 قتيلاً، فيما لم تعلن وزارة الصحة العراقية في بيان رسمي عن عدد الضحايا حتى الآن، بينما يتوقع زيادة العدد بسبب شدة الحريق، حسب العربية نت .
وتفصيلاً، أوضح مراسل قناة العربية أن مركز العزل يوجد داخل محيط مستشفى الحسين التعليمي ويحتوي على من 100 سرير، وأن أنبوب الأكسجين الذي انفجر كان موجودًا في جناح يضم 30 سريرًا، فيما لا تزال أرقام الضحايا متضاربة بين وسيلة وأخرى.
وأفاد مصدر أمني، الاثنين ، بارتفاع حصيلة حريق اندلع بمركز عزل في مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، إلى 25 ضحية و30 مصابًا، حسب موقع "IQ NEWS" .
وقال المصدر إن "النيران تحاصر العشرات داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق".
وفي الأثناء أفاد مصدر طبي بأن "50 شخصًا داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، لا أحد يعرف مصيرهم"، فيما توجه مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الاثنين، إلى مدينة الناصرية.
ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.
وفي إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.
........................................................
السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين
العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية
أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.
وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".
العراق.. ارتفاع حصيلة حريق مركز عزل كورونا بالناصرية إلى 36 قتيلاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-12
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية قد ارتفع إلى 30 قتيلاً، فيما لم تعلن وزارة الصحة العراقية في بيان رسمي عن عدد الضحايا حتى الآن، بينما يتوقع زيادة العدد بسبب شدة الحريق، حسب العربية نت .
وتفصيلاً، أوضح مراسل قناة العربية أن مركز العزل يوجد داخل محيط مستشفى الحسين التعليمي ويحتوي على من 100 سرير، وأن أنبوب الأكسجين الذي انفجر كان موجودًا في جناح يضم 30 سريرًا، فيما لا تزال أرقام الضحايا متضاربة بين وسيلة وأخرى.
وأفاد مصدر أمني، الاثنين ، بارتفاع حصيلة حريق اندلع بمركز عزل في مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، إلى 25 ضحية و30 مصابًا، حسب موقع "IQ NEWS" .
وقال المصدر إن "النيران تحاصر العشرات داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق".
وفي الأثناء أفاد مصدر طبي بأن "50 شخصًا داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، لا أحد يعرف مصيرهم"، فيما توجه مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الاثنين، إلى مدينة الناصرية.
ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.
وفي إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.
........................................................
السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين
العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية
أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.
وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:14 PM
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:25 AM
وسائل محلية قالت إن هناك 50 شخصًا داخل المستشفى لا أحد يعرف مصيرهم
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن حصيلة ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية قد ارتفع إلى 30 قتيلاً، فيما لم تعلن وزارة الصحة العراقية في بيان رسمي عن عدد الضحايا حتى الآن، بينما يتوقع زيادة العدد بسبب شدة الحريق، حسب العربية نت .
وتفصيلاً، أوضح مراسل قناة العربية أن مركز العزل يوجد داخل محيط مستشفى الحسين التعليمي ويحتوي على من 100 سرير، وأن أنبوب الأكسجين الذي انفجر كان موجودًا في جناح يضم 30 سريرًا، فيما لا تزال أرقام الضحايا متضاربة بين وسيلة وأخرى.
وأفاد مصدر أمني، الاثنين ، بارتفاع حصيلة حريق اندلع بمركز عزل في مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، إلى 25 ضحية و30 مصابًا، حسب موقع "IQ NEWS" .
وقال المصدر إن "النيران تحاصر العشرات داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق".
وفي الأثناء أفاد مصدر طبي بأن "50 شخصًا داخل مركز العزل بمستشفى الحسين، لا أحد يعرف مصيرهم"، فيما توجه مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الاثنين، إلى مدينة الناصرية.
ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.
وفي إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.
........................................................
السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين
العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية
أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.
وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".
، العراق.. ارتفاع حصيلة حريق مركز عزل كورونا بالناصرية إلى 36 قتيلاً ،
المصدر : الخليج 365
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