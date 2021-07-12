شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعم توطين صناعة الأدوية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعماً من الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة، أجرى وفد من الوزارة برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى اليوم, جولة تفقدية لمصنع "سعودي بايو" الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، الذي يقام بشراكة سعودية دنماركية، واطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.

وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.

وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزا لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020.