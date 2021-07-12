شكرا لقرائتكم خبر عن «الجاسر» يؤكد جاهزية «جدة المركزية» لعودة الرحلات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، جاهزية محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع، لعودة الرحلات وخدمة المسافرين، إذ سيبدأ التشغيل اعتباراً من غدٍ الثلاثاء.

وقال: "نحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن".

وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الأسباني SSTPC ، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من غدٍ الثلاثاء.