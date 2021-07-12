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«الجاسر» يؤكد جاهزية «جدة المركزية» لعودة الرحلات غدًا

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، جاهزية محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع، لعودة الرحلات وخدمة المسافرين، إذ سيبدأ التشغيل اعتباراً من غدٍ الثلاثاء.

وقال: "نحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن".

وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الأسباني SSTPC ، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من غدٍ الثلاثاء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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