شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن «أولوية قصوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم فعاليات الندوة الافتراضية "الأمن الصحي في الحج"، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

وفي بداية الندوة أكد الفريق أول القحطاني، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق كل سبل الأمن والسلامة لهم، ومنها الأمن الصحي, مؤكداً أن وزارة الداخلية وبتوجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود تعمل على تنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الطبية بالوزارة في موسمي الحج والعمرة، و تسخر كل الإمكانات الأمنية والصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

من جانبه بيّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن الدعم السخي الذي يجده موسم الحج من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يؤكد أن الاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن يعد أولوية قصوى.

وأكد اللواء الداود أنه وبتوجيهات مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما قامت به المملكة من جهود عظيمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.