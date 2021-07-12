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الصحة تدعم توطين صناعة الأدوية في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

الصحة تدعم توطين صناعة الأدوية في السعودية

تستهدف استقطاب الشركات العالمية

متابعات الخليج 365 - واس

دعماً من الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة ، قام وفد من الوزارة برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى اليوم, بجولة تفقدية لمصنع “سعودي بايو” الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، الذي يقام بشراكة سعودية دنماركية ،حيث اطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.

جهود هادفة: 

وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.

وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزا لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020 .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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