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هلال تبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة في 3 أشهر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

هلال تبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة في 3 أشهر

تنوعت ما بين بلاغ واستفسار وحوادث وحالاتٍ مرضية

متابعات الخليج 365 - واس

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م ، ما يزيد عن ( 48751 ) مكالمة هاتفية , تنوعت ما بين بلاغ واستفسار وحوادث وحالاتٍ مرضية.

9013 بلاغًا: 

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة تبوك محمد العنزي أن عدد الحالات التي جرى التعامل معها تجاوزت الـ ( 9013 ) بلاغاً , تمثلت في ( 2825 ) بلاغاً عن حوادث مختلفة ، جرى نقل ( 1589 ) حالة منها لمستشفيات المنطقة ، فيما عُولجت ( 1236 ) مماثلة في الموقع ، مشيراً إلى أن مركز العمليات قد تلقى في ذات الصدد مايزيد عن ( 6188 ) بلاغاً عن حالات مرضية ، نُقلت ( 3588 ) حالة منها إلى المراكز العلاجية ، و( 2600 ) حالة جرى التعامل معها إسعافياً دون الحاجة لنقلها .

أرقام البلاغات: 

وأكد أن غرفة العمليات على مدار الساعة جاهزة لاستقبال أي بلاغ عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني ، داعيا الجميع إلى المسارعة في الإبلاغ عن أي حالة مرضية أو حوادث عرضية، والالتزام بالتعليمات الإسعافية عند حدوث أي طارئ – لاقدر الله – ومنها : عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية خاصة ، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يُعيقهم عند تقديم الخدمة الطبية والقيام بواجبهم الإنساني .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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