الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

اليوم بداية الجوزاء الثاني و40 يومًا على سهيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الاثنين هو أول أيام الجوزاء الثاني، ومعنى ذلك أنه لم يتبقَّ سوى 40 يومًا ويدخل علينا موسم سهيل، أي ينقضي القيظ ويدخل موسم سهيل.

انكسار الحالة:

وتابع الزعاق خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر: أن الحرارة لن تنكسر إلا بنهاية النجم الأول من نجوم سهيل، وبمشيئة الله سيكون ذلك في شهر محرم، موضحًا أن أفضل أنواع الفواكه هي الفاكهة الصيفية، والفاكهة الصيفية معتمدة بالأساس على قوة حرارة القيظ، فكلما زادت الحرارة زادت الحلاوة.

أفضل أنواع الفواكه:

وأوضح الزعاق أن أفضل أنواع الفواكه الشتوية هي الحمضيات، وكلما زادت البرودة زاد الحمض، فالحمض مرتبط بالبرودة، والحلاوة مرتبطة بالحرارة.

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