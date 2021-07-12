الصحة: 20 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن 20 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تم إعطاؤها حتى الآن في المملكة.

20 مليون جرعة:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه “بفضل الله أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة عن تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 16 حالة وفاة، وتسجيل 1523 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 483,937 حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر