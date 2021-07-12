، بيشة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني، كان يعاني من كسور متعددة في الوجه إثر حادث مروري.
وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث كسور متعددة في الجمجمة والوجه.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور متعددة في الوجه وبالذات في عظم العين اليسرى، حيث قام الفريق الطبي المختص بإجراء العملية وذلك برد وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح وشبكات التيتانويوم بمدخل تجميلي للمريض، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة.
أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض الوادعي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ريم المستادي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.
يُذكر بأن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول، ويقدم خدماته لسكان محافظة بيشة والمحافظات المجاورة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 12:00 AM
إثر تعرضه لحادث مروري أدى لكسور متعددة في الجمجمة والوجهبيشة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله
نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني، كان يعاني من كسور متعددة في الوجه إثر حادث مروري.
وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث كسور متعددة في الجمجمة والوجه.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور متعددة في الوجه وبالذات في عظم العين اليسرى، حيث قام الفريق الطبي المختص بإجراء العملية وذلك برد وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح وشبكات التيتانويوم بمدخل تجميلي للمريض، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة.
أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض الوادعي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ريم المستادي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.
يُذكر بأن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول، ويقدم خدماته لسكان محافظة بيشة والمحافظات المجاورة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.
، بيشة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بيشة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.