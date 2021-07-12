، بيشة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر تعرضه لحادث مروري أدى لكسور متعددة في الجمجمة والوجه

نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني، كان يعاني من كسور متعددة في الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث كسور متعددة في الجمجمة والوجه.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور متعددة في الوجه وبالذات في عظم العين اليسرى، حيث قام الفريق الطبي المختص بإجراء العملية وذلك برد وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح وشبكات التيتانويوم بمدخل تجميلي للمريض، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض الوادعي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ريم المستادي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

يُذكر بأن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول، ويقدم خدماته لسكان محافظة بيشة والمحافظات المجاورة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.