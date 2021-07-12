- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إعادة تشغيل محطة جدة المركزية بالسليمانية، غداً (الثلاثاء.(
حيث قال الوزير الجاسر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تأكيداً لالتزامنا بتشغيل محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع، سرني الإعلان عن جاهزية المحطة لعودة الرحلات، وخدمة المسافرين حيث سيبدأ التشغيل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وأكد: نحن حريصون على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن.
وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الأسباني SSTPC، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وأضافت أنه على الراغبين بالسفر إتمام حجزهم وإصدار التذاكر من خلال ثلاث وسائل تعمل خدمتهم بشكل مستمر وهي "هاتف خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الأجهزة الذكية".
سعود الدعجاني جدة
متعب البقمي الطائف
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:53 PM
الجاسر أكد جاهزية المحطة لعودة الرحلات وخدمة المسافرينوزير النقل يعلن تشغيل محطة جدة بـ"السليمانية" غداً الثلاثاء
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إعادة تشغيل محطة جدة المركزية بالسليمانية، غداً (الثلاثاء.(
حيث قال الوزير الجاسر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تأكيداً لالتزامنا بتشغيل محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع، سرني الإعلان عن جاهزية المحطة لعودة الرحلات، وخدمة المسافرين حيث سيبدأ التشغيل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وأكد: نحن حريصون على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن.
وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الأسباني SSTPC، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وأضافت أنه على الراغبين بالسفر إتمام حجزهم وإصدار التذاكر من خلال ثلاث وسائل تعمل خدمتهم بشكل مستمر وهي "هاتف خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الأجهزة الذكية".
، وزير النقل يعلن تشغيل محطة جدة بـ"السليمانية" غداً الثلاثاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يعلن تشغيل محطة جدة بـ"السليمانية" غداً الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.