، برعاية وزير الداخلية.. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة "الأمن الصحي في الحج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" أكد حرص القيادة على تحقيق كل سبل الأمن والسلامة لضيوف الرحمن

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، فعاليات الندوة الافتراضية "الأمن الصحي في الحج"، والتي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

وفي بداية الندوة، أكد الفريق أول القحطاني حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق كل سبل الأمن والسلامة لهم، ومنها الأمن الصحي, مؤكدًا أن وزارة الداخلية وبتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود تعمل على تنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الطبية بالوزارة في موسمي الحج والعمرة، وتسخر كل الإمكانات الأمنية والصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

من جانب آخر، بيّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن الدعم السخي الذي يجده موسم الحج من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يؤكد أن الاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن يعد أولوية قصوى.

وأكد اللواء الداود أنه، وبتوجيهات مستمرة من قِبل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما قامت به المملكة من جهود عظيمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتضمنت جلسات أعمال الندوة ثلاثة محاور أساسية، وهي: (أهمية الأمن الصحي الآثار والتحديات، والتطبيقات والابتكارات الرقمية الداعمة للأمن الصحي، ومستقبل الأمن الصحي على المستويين الوطني والدولي).

وشهدت الجلسات مشاركة عددٍ من المختصين في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية وجامعة أم القرى.

وتعد الندوة العلمية امتدادًا للعمل المستمر في تحقيق برامج الحج والعمرة المنبثقة من "رؤية المملكة 2030"، تماشيًا مع الجهود الكبيرة والإجراءات المتخذة في الظروف الحالية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا.