محمد بن مسعود - الدمام - السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار. وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي". 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:14 PM السلطات أخلت المرضى بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار. وتفصيلاً، نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي، حسب العربية نت. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، فيما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي". الكلمات المفتاحية ، العراق.. نشوب حريق في مركز لعزل مصابي كورونا بالناصرية ،

المصدر : الخليج 365

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