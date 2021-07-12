شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً في ينبع بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

طبقت الجهات المختصة بمحافظة ينبع، الغرامة على 515 مخالفاً، بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأوضحت محافظة ينبع، أنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 444 مخالفاً؛ بسبب عدم لبس الكمامة و71 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية بينبع جولاتها الميدانية من أجل متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية.