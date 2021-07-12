شكرا لمتابعة خبر عن السليمان ينتقد بعض المشاهير: المحتوى تجاوز الحريات وأصبح عهراً شخصياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، بعض المشاهير بسبب المحتوى الذي يقدمونه بحثا عن المشاهدات بداعي الحرية الشخصية.

وقال إبراهيم السليمان:"ما يحدث من بعض المشاهير يستحق التفاته فالمحتوى تجاوز الحريات الشخصية وأصبح عهرا شخصيا".

وأشار:"عندي فكرة تجيب مشاهدات.. قول لي حبيبي بسرعة إيش؟.. نتصور بالبانيو: براڤو عليك كذا نختم الانحطاط".

وأوضح أن الحرية الشخصية كلمتان ساميتان لكنها لا تعني الانسلاخ من كل القيم والأخلاقيات بل تدافع عنها وتقيمها لأنها ميزان الحرية وحدودها.