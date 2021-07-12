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السليمان ينتقد بعض المشاهير: المحتوى تجاوز الحريات وأصبح عهراً شخصياً

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، بعض المشاهير بسبب المحتوى الذي يقدمونه بحثا عن المشاهدات بداعي الحرية الشخصية.

وقال إبراهيم السليمان:"ما يحدث من بعض المشاهير يستحق التفاته فالمحتوى تجاوز الحريات الشخصية وأصبح عهرا شخصيا".

وأشار:"عندي فكرة تجيب مشاهدات.. قول لي حبيبي بسرعة إيش؟.. نتصور بالبانيو: براڤو عليك كذا نختم الانحطاط".

وأوضح أن الحرية الشخصية كلمتان ساميتان لكنها لا تعني الانسلاخ من كل القيم والأخلاقيات بل تدافع عنها وتقيمها لأنها ميزان الحرية وحدودها.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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