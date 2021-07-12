شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحج والعمرة: بطاقة الحج الذكية منصة متكاملة من الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحج والمعتمرين، عن الآلية التي تعمل بها بطاقة الحج الذكية والخدمات التي توفرها للحجاج.

وقال "المداح" أن بطاقة الحج الذكية منصة متكاملة من الخدمات الرقمية التقنية التي نعمل فيها على الارتقاء بالخدمة وتسهيل حركة الحجاج، وفقًا لما جاء بـ "القناة السعودية".

وأضاف: "بننتقل لمرحلة بنتخلص فيها من التعاملات الورقية والانتظار من أجل تعريف معلومات الحج والبطاقة نموذج يحقق كافة الخدمات للحج ويقدم للجهات الإشرافية دون الحاجة للتلامس أو التكدس".

وأوضح أيضًا أنه تم تدشين البطاقة وطباعاتها والآن تطبع لكافة الحجاج المكتملة بياناتهم وهيكون استلامها على حسب مرحلة قدومهم أول نقطة اتصال في حج هذا العام.

وتابع حديثه: "بعض الحجاج القادمين على شكل مجموعات ستكون نقطة لقائهم الأول مع الشركات وستكون البطاقة متواجدة هناك وستكون أحد العوامل المساعدة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأكد أيضًا أن كافة العاملين في الميدان من شركات وجهات أمنية لديهم الاستطاعة لقراءة البطاقة والتحقق من البيانات والبطاقة أيضًا للعاملين وليس للحجاج فقط ومجرد قراءة البطاقة عن طريق "الباركود" سيتيح لمقدم الخدمة معرفة كافة المعلومات عنه.

كما تضمن البطاقة الذكية عدم تواجد الأشخاص في الأماكن الغير محددة لهم كما ستقدم الخدمات النوعية للمستفيد وتقييم الخدمات المقدمة له وفقًا للمناطق المتواجد فيها.