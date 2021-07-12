وزارة الداخلية تعلن ضبط 112 مخالفًا.. وتوضح الأسباب المباشرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 50 مخالفًا لرعيهم 6080 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة و61 مخالفًا بحوزتهم 27 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومخالفًا لنقل الرمال وجرف التربة في تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، حث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وأضاف، أن مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.