إعلان حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية لموسم الحج غدا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - يعلن المركز الوطني للأرصاد، غدا الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة وأهم الظواهر الجوية المحتملة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان، نجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.