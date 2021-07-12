وزارة التعليم: 11 خطوة وشرطًا وميزة للمنح الدراسية بالجامعات السعودية

الرياض - محمد عبدالله - شرحت وزارة التعليم، طريقة قيام الطلاب السعوديين أو الدوليين (غير السعوديين) بالتسجيل للتقديم على لطلب منحة دراسية، وذلك من خلال القيام بإتباع الإجراءات والخطوات التالية:

- يمكن التقدم بطلب المنحة الدراسية بطريقة سهلة عن طريق الجامعات الحكومية لطلاب المنح الدوليين، وذلك وفقًا لمواعيد فتح التقديم لطلب التسجيل للقبول للدراسة في إحدى الجامعات السعودية.

- التقدم إلى الملحقية الثقافية السعودية في بلدك.

- إذا لم يوجد ملحقية ثقافية سعودية في بلدك فيمكن التقدم إلى سفارة المملكة العربية السعودية.​

وكشفت وزارة التعليم، أنواع المنح الدراسية بالجامعات الحكومية السعودية التي توفرها الوزارة للطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تتمثل المنح الحكومية للطلبة الدوليين غير السعوديين في نوعين، وهي منح داخلية للطلبة المقيمين في المملكة إقامة نظامية ومنح خارجية للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة.

وأشارت التعليم إلى أنه تكون المنح الدراسية في الجامعات السعودية الحكومية على ثلاثة أنواع بحسب مزاياها المختلفة، وتتمثل في:

- منح مجانية يحصل الطالب فيها على كامل المزايا.

- منح جزئية يحصل الطالب فيها على بعض المزايا؛ حيث يحق للمؤسسة التعليمية أن تقدم بعض المزايا للطالب مثل مقعد فقط، أو مقعد وسكن، أي تقل عن المنحة المجانية الكاملة.

- منح مدفوعة الثمن.

وبينّت وزارة التعليم، أنه يتم التسجي في هذه المنح وفق القواعد التي ينظمها مجلس المؤسسة التعليمية، وبما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لذلك​.

ونوهت التعليم إلى أنه يكون هناك بعض المزايا والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها الطالب المقبول للدراسة في المملكة العربية السعودية ومنها:

- الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه، إذا تطلبت الأنظمة ذلك.

- مكافأة مالية عند القدوم.

- السكن.

- المزايا التي يتمتع بها نظراءه من طلاب المؤسسة التعليمية.

- تذاكر سفر سنوية مع مراعاة التنظيمات التي تراعي وتنظم ذلك.​

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