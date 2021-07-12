عبدالفتاح مشاط: توعية مصورة للحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية ورسائل الـ«sms»

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن التوعية الموجهة للحجاج ستكون بشكل مكثف؛ لتصل إلى الحاج مباشرة عبر التطبيقات الإلكترونية أو رسائل الـsms التي تتضمن توعية مصورة لرحلة الحج بالكامل.

واستكمل مشاط بمداخلة لقناة «السعودية»، أن البطاقة الذكية التي سيتم توزيعها على جميع الحجاج يمكن من خلالها التعرف على العديد من المعلومات والإرشادات من خلال التطبيق المرفق بها، مشيرًا إلى أن منظومة التوعية ستساعد على تطبيق المعايير الصحية والتنطيمية والأمنية بشكل مرتفع.

كان نائب وزير الحج والعمرة، أكد، في وقت سابق، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن، تشمل الآلية الأولى من يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج؛ بحيث يُتحقق من تصاريحهم وقراءة بطاقة «شعائر» الذكية، ثم يوجهون بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.