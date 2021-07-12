وزير الصحة يكرم «ناصر الصافي» لتميزه في مواجهة كورونا بحفر الباطن‎‎

الرياض - محمد عبدالله - قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شهادة شكر وتقدير لمدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي على جهوده المميزة في التصدي لجائحة كورونا خلال عمله رئيسًا لمركز القيادة والتحكم بمحافظة حفر الباطن والمساهمة في الحد من انتشار الوباء؛ للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأبدى «ناصر الصافي»، عظيم الشكر والامتنان باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حفر الباطن لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لدعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أنهم يقومون بأداء واجب وطني؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للتصدي لهذه الجائحة لحماية المواطن والمقيم؛ تحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة.

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