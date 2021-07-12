لا تصاريح حج بدون الجرعة الثانية

وقال: من لم يأخذها خلال الـ48 ساعة الماضية سيتم إلغاء تصريحه بشكل آلي، مشددا على المبادرة بأخذ الجرعة الثانية من أقرب مركز بدون حجز مسبق بمجرد إبراز تصريح الحج، وسيحصل على الجرعة، مشيرا إلى أن مهلة الـ48 ساعة عندما تنتهي سيتم البدء بإلغاء تصاريح الأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة.
وقال مشاط: إن تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للمشاعر وافتتاحه للمشاريع يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، وأكد أهمية التقنية التي تم استثمارها هذا الموسم على أكمل وجه.
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