قبول 6 آلاف طالب بجامعة نجران

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة في مختلف كليات وبرامج الجامعة، منوها بأنه سيتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيا حتى نهاية الأربعاء 04-12-1442.
وبين العمري أنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية خلال فترة القبول؛ حيث تمت الإجابة على 530 طلبا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 376 طلبا إلكترونيا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 452 اتصالا هاتفيا.
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