اخبار السعوديه

قبول 6 آلاف طالب بجامعة نجران

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي المقبل 1443 للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بعد أن استمرت عملية استقبال الطلبات مدة أسبوع كامل.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة في مختلف كليات وبرامج الجامعة، منوها بأنه سيتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيا حتى نهاية الأربعاء 04-12-1442.

وبين العمري أنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية خلال فترة القبول؛ حيث تمت الإجابة على 530 طلبا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 376 طلبا إلكترونيا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 452 اتصالا هاتفيا.


كانت هذه تفاصيل خبر قبول 6 آلاف طالب بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا