شركة للسيطرة على الكلاب والقطط الضالة

تعتزم أمانة منطقة الرياض التعاقد مع شركة مختصة بالخدمات البيئية لتنفيذ مشروع «الوقاية الصحية بمدينة الرياض» من خلال القيام بكافة أعمال وخدمات الوقاية الصحية للتعامل والسيطرة على الحيوانات الضالة (الكلاب،القطط،... وغيرها) ضمن حدود مدينة الرياض الجغرافية والمعتمدة إداريا.

حملات مكثفة

ووجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على خلفية حادثة نهش كلاب ضالة لطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض مطلع شعبان الماضي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات الحادثة.

وبحسب بيان أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات عاجلة لموارد الوقاية الصحية ومكافحة الحيوانات في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.

بقايا الأطعمة

وتضمنت التوصيات تشكيل فريق مختص يحدد احتياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.

ورفع أمين المنطقة تقرير اللجنة إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر متضمنا التوصيات اللجنة التي وجه الأمير أمين المنطقة بتشكيلها لإيجاد حلول عاجلة تسهم في تحييد الحيوانات الضالة.

طرق بديلة لتقليل الكلاب الضالة

01 الجمع

02 التطعيم

03 التعقيم

04 الإطلاق «جمع الكلاب الضالة ومن ثم إطلاقها في بيئاتها الطبيعية خارج المدن»