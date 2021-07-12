هيئة الصحفيين بمكة تنظم لقاء الأمانة والحج

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة، وأضاف أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة.
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