هيئة الصحفيين بمكة تنظم لقاء الأمانة والحج

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء 3/ 12 /1442 لقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تحت عنوان «الأمانة والحج»، بحضور أعضاء فرع الهيئة وعدد من الإعلاميين بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة، وأضاف أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة.