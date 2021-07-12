أكاديمية سلطان تدشن جهاز محاكاة الطيران

دشنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ـــ إحدى الوحدات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، الأحد، جهاز طيران تشبيهي جديد محاكٍ لطائرات إيرباص (A320neo) متعدد الاختيارات لثلاثة أنواع من المحركات يمكن التدرب عليها، لتنضم إلى الأجهزة التشبيهية التي تمتلكها الأكاديمية والمختصة بإعداد وتأهيل الطيارين، وذلك في حفل أقيم بمقر الأكاديمية بمدينة جدة، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، والقنصل العام البريطاني بجدة سيف أشر، والرئيس التنفيذي لشركة (L3 Harris) لصناعة معدات تدريب الطيران هوجان ويلسون، إلى جانب رؤساء الشركات والوحدات الإستراتيجية والمهتمين بقطاع الطيران وصناعة النقل الجوي. والجهاز التشبيهي الجديد هو جهاز محاكاة متحرك لقمرة القيادة لطراز إيرباص (A320neo) حيث تم إضافته مع الجهاز التدريبي الثابت لنفس الطائرة إلى ما لدى الأكاديمية من أجهزة متنوعة، وهو مزوّد بأحدث أنظمة الحركة الكهربائية وأفضل الأنظمة المرئية المتطورة، وقد استغرق تنصيبه في مقر الأكاديمية زهاء الشهرين. وحصلت الأكاديمية على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني للتدريب على الجهاز الجديد الذي يعد من أفضل وأحدث أجهزة التدريب التشبيهي، الأمر الذي يدعم إمكانيات الأكاديمية وقدرتها على توفير التدريب الملائم لطياري الخطوط السعودية وطيران أديل وشركات الطيران الأخرى، وفق أفضل معايير التدريب والسلامة، كما سيتم قريبًا ترخيصه من قبل هيئة الطيران والسلامة الأوروبية (EASA).



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