الصحة السعوية تعلن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة أعلن أن المملكة تحتاج إلى 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور غليلة في تصريحات له الأحد أن 80% من البالغين حصلوا على اللقاح بالمملكة، مشيرًا إلى أنه مع تلقيح الأعمار حتى 18 سنة ستزيد الأعداد والنسب.