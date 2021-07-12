اخبار السعوديه

الصحة السعوية تعلن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعوية تعلن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح حتى الآن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ، الإثنين، توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

 

 وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

 

 وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة أعلن أن المملكة تحتاج إلى 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

 

 وأوضح الدكتور غليلة في تصريحات له الأحد أن 80% من البالغين حصلوا على اللقاح بالمملكة، مشيرًا إلى أنه مع تلقيح الأعمار حتى 18 سنة ستزيد الأعداد والنسب.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا