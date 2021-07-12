شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وكالة شؤون المسجد النبوي وجبات الإفطار للصائمين والإطعام لقاصدي المسجد النبوي خلال عشر ذي الحجة, بمشاركة عدد من المؤسسات ذات النشاط التطوعي بالمدينة المنورة.

وتشتمل الوجبات المحفوظة في عبوات خاصة -البالغ عددها 13000 وجبة يومياً، والموزعة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية-على اللبن والماء والتمر "والفتوت والدقة المدينية" والمنديل المعطر، إضافة إلى50000 عبوة ماء زمزم المبارك، الذي توفره وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ،إذْ تجري تعبئتها في مصنع المستودع الخيري بالمدينة المنورة خدمةً لقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .