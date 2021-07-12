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الشؤون الإسلامية توعي ضيوف الرحمن عبر بطاقات دعوية إلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

الشؤون الإسلامية توعي ضيوف الرحمن عبر بطاقات دعوية إلكترونية

يستمر برنامج الوزارة طيلة أيام الحج
الشؤون الإسلامية توعي ضيوف الرحمن عبر بطاقات دعوية إلكترونية

متابعات الخليج 365 - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, بنشر بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي, وتهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة .

بطاقات إلكترونية: 

ويستمر البرنامج طيلة أيام الحج حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية متنوعة وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة العربية بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين منذ العصور, والتوعية بضرورة التقيد بأنظمة الحج التي فرضتها الدولة في هذا العام نظرا لظروف الجائحة وحتى يكون حج هذا العام موسماً آمناً وصحيا.

حج بسلام وأمان 2: 

ويأتي البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان: (حج بسلام وأمان 2)، وتشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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